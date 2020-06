Diego González, nuevo fichaje de TV Ciudad: “Lo entretenido no tiene por qué ser liviano”

Pantallazo

Diego González dice "hola" a un nuevo desafío televisivo. Según confirmó el comunicador a Pantallazo, se sumárá al equipo de TV Ciudad para encabezar un proyecto que irá todos los días en horario central.

"Va a ser un programa diario, en horario central, periodístico, de actualidad, pero en un tono diferente al de otros canales, un poco más a fondo, con muchos especialistas", detalló González en diálogo con Pantallazo. La propuesta "seguramente" tenga también a Ricardo "el Profe" Piñeyrúa en el equipo.

Semanas atrás se daba a conocer la salida de González del Canal 10 como conductor de MasterChef, ciclo del que formó parte por cinco ediciones. "Me hubiera encantado seguir en MasterChef pero la situación económica del canal no lo permitió, espero que repunte y les vaya bárbaro como siempre pero yo también tengo que seguir trabajando". "Son etapas. La pasé bárbaro haciendo entretenimiento más liviano pero lo popular y entretenido no tiene por qué ser liviano", destacó el conductor, que apostará en este nuevo ciclo a entretener desde otro lugar porque "los programas entretenidos no tienen por qué ser graciosos".

Eso sí, el llamado de TV Ciudad fue para que probara con un nuevo formato, pero no perdiera su esencia. "Por suerte me siguen llamando para hacer de mí, no voy a hacer de periodista, voy a hacer de Diego González nomás, voy a aportar mi trabajo en televisión y para hablar de los temas que importan va a haber gente especializada, nosotros vamos a hacer vínculo con la audiencia".

Todavía no empecé a trabajar y ya me agarran de pinta!

Gracias, dentro de poco nos vemos!#CambiaLoQueVes https://t.co/SeWIKdExK9 — Min. Diego González (@diegodelacurva) June 24, 2020