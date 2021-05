Diego González criticó a quienes “Se ponen soretes con el hambre la gente”

Pantallazo

El comunicador Diego González brindó en las últimas horas una entrevista al portal del PIT-CNT.

Entre diversos temas, el periodista se refirió a la angustiante situación de los miles de personas que se ven en necesidad de hacer cola en ollas populares para asegurarse un plato de comida.

González recordó que, como si pasar por ese trance no fuera lo suficientemente duro, deben soportar también que desde ciertos sectores de la sociedad se los ataque y se los culpabilice por su pobreza.

"Uno piensa desde el sentido común. Y me enoja que haya gente que no entienda que las personas que están haciendo una fila en una olla popular lo hacen para comer. Me pongo en el lugar de esa persona que tiene que ir a hacer una fila con un tupper de plástico para llevar la comida a su casa, a su familia, porque no tiene otra forma de hacerlo, y a mí me angustia mucho", dijo González.

"Tendríamos que estar hablando todos los días de esto y buscar una solución. No podemos normalizar que haya que hacer una cola para comer. Y hay gente que dice que son unos vagos y que no quieren trabajar, que son pobres porque quieren, y me preguntó ¿Cómo es posible que haya gente que piense así?", añadió.

"Cada uno fue criado de manera distinta y tiene su visión de la vida pero creo que hay temas que son básicos como para ponerte sorete con el hambre de la gente. No podés hacerlo con un tipo que no tiene para comer. No te puede caer mal alguien porque es pobre. Es demasiado chocante para normalizarlo", expresó.

"¿Cómo le vas a decir a alguien que es pobre porque quiere? Me parece tan irrespetuoso que hasta me da rabia", lamentó González.

En otro pasaje de la entrevista se refirió a su papel el periodístico La letra chica, emitido por TV Ciudad y a cuyo elenco él se sumó este año. Y critico sin nombrarlo al edil nacionalista Diego Rodríguez, quien hizo un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo luego de que el programa se emitiera en pantalla gigante en la explanada del Palacio Municipal.

"Cuando una persona anónima te dice que es la que te paga el sueldo, a mí no me molesta, es parte de la fantasía y cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora, que un edil que trabaja en la Junta Departamental y que sabe cómo funciona un presupuesto y cómo trabaja un medio público, entre en eso y haga que una cantidad de gente se enoje, honestamente me parece re choto", sentenció.