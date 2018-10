Diego Boneta habló sobre qué lo seduce de las mujeres: “Que sean divertidas y que les guste comer”

Pantallazo

Diego Boneta está de visita en Argentina y tuvo un mano a mano con Teleshow con quienes habló de todo.

El protagonista de la serie de Luis Miguel conquistó a todos con su personaje en la ficción y en su paso por el país vecino revolucionó todo.

"Ha sido una semana muy intensa en todos los sentidos. Estuve aquí (Argentina) rodando una publicidad y la verdad es que no me esperaba este recibimiento de la gente. Para nada. Desde que llegamos al aeropuerto, no podía creer lo que pasaba con los fans, los medios...".

Consultado acerca de si esta en pareja o no, tras los rumores que lo vinculan con Camila Sodi, compañera en la serie, explicó:

"Eso quisiera dejarlo ahí. Lo aprendí de Luis Miguel, que siempre mantenía su vida privada de manera privada. Eso es algo que yo siempre he hecho. Y, afortunadamente, siempre he tenido una relación muy padre con la prensa, dónde hay un respeto mutuo. Y quisiera mantenerlo así lo más que se pueda".

Además, dijo que le atrae de las mujeres. ¡Lean chicas!

"Me encantan las mujeres inteligentes, apasionadas...Para mí, la pasión es algo importantísimo en cualquier persona. Es una de las cualidades más importantes, porque yo soy una persona súper apasionada. Y me encanta conocer gente que tiene una pasión en la vida, que tiene una meta. ¿Si me entiendes? Mujeres que sean divertidas. Y a las que les guste comer, porque yo como muchísimo...", cerró.