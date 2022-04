Después de su paso por Cannes, llega a nuestro país ‘El empleado y el patrón’

Pantallazo

“El empleado y el patrón”, la tercera película del director de cine uruguayo Manuel Nieto, se estrena el jueves 28 de abril en varias salas de Montevideo y del interior del país. El largometraje tuvo su estreno internacional en la sección independiente Quinzaine des Realisateurs del Festival de Cannes.

Luego de su pasaje por eventos internacionales el filme cerrará el 40° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay organizado por Cinemateca.

La película trata sobre un joven patrón que aparentemente lo tiene todo, excepto una preocupación urgente: la salud de su bebe´. El empleado esta´ buscando trabajo para mantener a su hijo recie´n nacido, por eso no duda cuando el patrón decide contratarlo para trabajar en sus tierras. Ambos cubrirán sus necesidades ayuda´ndose mutuamente, hasta que un di´a ocurre un accidente. Este evento inesperado tensara´ los lazos entre ellos y ponen peligro el destino de las dos familias.

Nieto escribió y dirigió en 2006 su ópera-prima “La perrera”, Tiger Award en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Esta obra fue seguida por “El lugar del hijo'', en la que también fue productor. Esta película fue presentada en el Festival de Toronto ese mismo año y ganó, entre otros premios internacionales, el premio Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el Festival de la Habana.

“Después de dos películas, reafirmo mi interés por trabajar sobre ambientes y temas rurales, temas que me fascinan, que despiertan mi imaginación como autor y que me acercan a un mundo del que alguna vez fui parte, pero al cual no pertenezco, un mundo que conozco bien pero que observo con una útil distancia de la que me he servido para trabajar varios de los elementos que forman parte de este relato”, señala el cineasta.

Nieto habla de su voluntad trabajar los personajes “sobre grandes espacios abiertos, por un lado, y sobre el movimiento como eje visual, por otro”, y agrega que los espacios refieren a “cierto vacío existencial” que rodea a los protagonistas de la historia, “así como al trabajo como gran tema, que se eleva sobre estas superficies y proyecta la sombra de las responsabilidades cada vez mayores que conlleva para uno y otro”.

“El constante movimiento, no solo de los personajes en acción sino también del relato, representa la búsqueda de los protagonistas de aquello que no tienen, la felicidad, la libertad, la independencia o la evasión”, concluye.

Su último largometraje participó en el work in progress del Festival de San Sebastián en 2020, la sección industria para proyectos latinoamericanos en etapa de postproducción, en donde obtuvo el Premio Egeda - Platino. Vale destacar que Nieto ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto “Los ladrones de ganado”.

La película está protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart y el uruguayo Cristian Borges. El resto del elenco se compone por Fátima Quintanilla, Carlos Lacuesta y los argentinos Justina Bustos y Jean Pierre Noher.

“El empleado y el patrón” es una coproducción entre la productora uruguaya Roken Films; las argentinas Pasto Cine y Murillo Cine; las brasileñas Tokyo Filmes / Vulcana y Sancho&Punta y la francesa Paraiso Production.

El rodaje de la película se llevó a cabo en diferentes localidades de los departamentos de Durazno, Rivera, Cerro Largo, Florida, Rocha y Montevideo. Para su realización el proyecto fue beneficiario del Fondo de Fomento Desarrollo y Producción del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo; el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional, MVD Filma y MVD Socio Audiovisual de la Intendencia de Montevideo; la Agencia Nacional de Desarrollo y Fondos de Incentivos del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir del 28 de abril se podrá ver en la capital del país en Cinemateca, Movie Montevideo, Life 21 y Alfabeta y en salas de Piriápolis, Punta del este, Rocha, San José, Tacuarembó y Durazno.

