Después de 14 años, el periodista Carlos Dopico fue desvinculado de Canal 12

El periodista cultura y encargado del segmento cultural de Canal 12 Carlos Dopico fue desvinculado en las últimas horas, según confirmó en su cuenta de Twitter en la jornada de este viernes.

El periodista dio a conocer la noticia y agregó que en la televisión "ya no hay más lugar para la pantalla chica. "Después de más de 14 años hoy fui desvinculado de @teledoce. No hay lugar para periodismo cultural en una pantalla cada vez más chica".

Además, agregó: "La pandemia tiene los espectáculos bajo llave y a mí no me conforma ni la plegaria ni los artículos de vidriera para celebrar mi despedida".

Finalmente, Dopico saludó a sus colegas, amigos, compañeros músicos, realizadores y cientos de anónimos, y aseguró que lo "honra" el respeto brindado.

"Me inundaron de abrazos en ratos de sequía. Aprovecho la atención para reclamar la reactivación de la cultura. ¡Hay gente sufriendo en serio esta situación!", concluyó.

Después de más de 14 años hoy fui desvinculado de @teledoce. No hay lugar para periodismo cultural en una pantalla cada vez más chica. La pandemia tiene los espectáculos bajo llave y a mi no me conforma ni la plegaria ni los artículos de vidriera para celebrar mi despedida.