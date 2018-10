Desopilante video del “permitido” de Luisana Lopilato: “Ser madre te da hambre”

Pantallazo

Luisana Lopilato ya está completamente recuperada tras dar a luz a su tercera hija, Vida, fruto de su relación con Michael Bublé.

A pesar de que la actriz predica la vida saludable, con ejercicio y alimentación equilibrada, también se da sus gustos.

"Estamos en Japadog, otra vez. Como me estoy cuidando, me vine a mi lugar favorito en Vancouver. Hoy decidí pedirme algo diferente, papas fritas con carne boloñesa. Les dije, me estoy cuidando. Ser madre te da hambre", dijo divertida Lopilato.

Y es que, como ella misma reconoce, sus seguidores de las redes la han visto más de una vez en el lugar. Una de esas veces llevó a la mismísima Susana Giménez, donde degustaron variedades de panchos.