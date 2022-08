Desde Durazno habló hija de la empleada de Wanda: “Piden periodismo y después tergiversan”

Pantallazo

En estos días, trascendió la información de que Carmen Cisneros, empleada de Wanda Nara hace muchos años, actualmente vive junto a la empresaria y su familia en París en condiciones precarias y no cobra su salario desde hace varios meses.

Carmen es uruguaya y hace 30 años viajó a Argentina por trabajo y desde entonces no regresó a su país.

Por su parte, Wanda desmintió los rumores y aclaró que ya está todo tramitado para que la trabajadora regrese a Argentina. Según ella, Carmen se acercó a pedir ayuda porque no tenía a nadie en el mundo, entonces la influencer y el futbolista la contratan.

Laura Cisneros, una de las hijas de Carmen, habló con el programa argentino A la tarde acerca de la preocupante situación que estaría viviendo su madre y sobre el vínculo que mantiene con ella.

“Mi madre no desapareció de canelones, mi abuela no está enferma, piden periodismo y después tergiversan las cosas”, comenzó diciendo la mujer y agregó: “Nosotros queremos dejar el mensaje de que tiene una familia , de que tiene su apoyo, de que la estamos esperando y dejar en claro que ella fue a trabajar y no regresó porque fue decisión de ella, no hubo nada importante en la familia, no hubo inconvenientes importantes, aclarar un poco como para limpiar nuestra imagen porque no me parece bueno que digan cosas que no son”.

Laura, quien hace aproximadamente 30 años que no ve a su mamá porque se fue a trabajar al vecino país y desde allí perdieron contacto, explicó que, contrario a lo que se dice en los medios argentinos, Carmen y su familia son oriundos de Durazno, no de Canelones.

Asimismo, sostuvo que siempre supo que su madre se iba a trabajar. “Sabíamos de los teléfonos de la casa donde ella trabajaba, por un tiempo estuvimos en contacto muy bien hasta que un día no tuvimos más contacto”, relató.

“Yo ya hablé con ella, está un poco más calmada, estuvo un poco nerviosa por todo este tema, porque se dice y se desdice, acá el punto central es Wanda y a la que hay que dejar bien parada es a Wanda”, espetó y añadió que ella busca prensa y se hace prensa para ella.

Según contó, en estos días habló con su madre y quedaron en verse, pero aún no sabe cuándo regresará. “Toda la familia está muy conmocionada”, aseguró.