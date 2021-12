Descargo de Brenda Asnicar tras el romance de Duki y Emi Mernes: "Dejen de flashearla"

Pantallazo

Duki blanqueó su romance con Emilia Mernes con una publicación a los besos con la cantante y eso llevó a que Brenda Asnicar lanzara irónicos tweets en las redes.

"No me vengas con un tango llorón" y " Borrate tarado", fueron las frases escribió la actriz y a partir de ahí, comenzaron las especulaciones entre los usuarios de que esas declaraciones fueron dirigidas a su ex.

La artista no dudó en hacer un descargo en Twitter: "Dejen de flashearla. Les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mia #nadiepasadeestaesquina".

Chikisssss dejen de flashearla… les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mia #nadiepasadeestaesquina