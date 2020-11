Denuncia de un amigo de Maradona: "Lo emborrachaban antes de que lo vieran las hijas"

Pantallazo

En un móvil para "Los ángeles de la mañana", el íntimo amigo de Maradona Mariano Israelit"apuntá contra "El Chalrly!, el marido de la primera de Rocío Oliva, quién era una mala influencia para el astro del fútbol.

"Había un montón de cosas que no nos cerraban. Estaba Charly, el marido de una prima de Rocío Oliv y no lo entiendo... Yo creo que lo habrá puesto Rocío ahí. Quiero creer. Ha pasado varias veces que esperábamos en la mesa que vinieran Dalma y Gianinna, y este Charly cuando estábamos tomando gaseosa venía y le traía cerveza a Diego. Yo le preguntaba si era necesario ya que iban a venir las hijas. Porque si le ponías una cerveza a Diego él se la tomaba... Sin pedirle nada, le apoyaba otra", agrega.

"En un momento lo llamé a Charly a un costado, para no hablar adelante de Diego y le dije que la corte con las cervezas porque iban a llegar las chicas y él sabía cómo se ponía cuando tomaba alcohol. A la tercera cerveza Diego ya balbuceaba. Ahí lo acostaban, cuando venían las chicas le apagaban el celular y Diego no las podía ver. Es una cosa tristísima. No me lo cuenta nadie, yo lo viví", denuncia.

"Mucho pasaba con el celular, que lo llamábamos y atendía Charly u otro, y nos bloqueaban". Intrigados, desde el estudio indagaron: "¿Quién lo quería tener alejado de la familia? Para mí era esta gente que estaba con él. Este chico Charly. Los que estaban siempre eran él, Maxi Pomargo (secretario personal de Diego), marido de una hermana de la esposa de Matías Morla. Morla no iba mucho, también estaba Tito, un custodio",sostiene.

"Rocío Oliva tenía a Maxi, que era su ladero. Varias veces hemos estado cenando, llamaba Rocío diciendo que llegaba en media hora. Y había que esperar a que llegara ella", cierra.