Denisse Legrand se remangó en Twitter y “atendió” por varias ventanillas

La comunicadora Denisse Legrand vivió una noche agitada en Twitter, donde se enfrentó solita a ataques por varios frentes, hizo enojar a unos y se ganó el aplauso de otros. A resultas de ello, Lerand se transformó en tendencia en la red social.

La movida comenzó con un tuit donde alguien autodefinido como batllista criticaba una portada del periódico la diaria, cuya sección Feminismo está a cargo de Legrand. En dicha tapa, se priorizaba periodísticamente la derrota de Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y su anuncio de retiro de la política, por sobre la reelección de Isabel Díaz Ayuso (PP) al frente de la Comunidad de Madrid.

La presencia de una mujer no significa “feminismo”. Sobran ejemplos en nuestra política. ¿Quieren dar cátedra de feminismo? A militar y reflexionar sobre sus internas. ¿Creen que tomarían mejores decisiones editoriales? A por la construcción de ese medio de comunicación. (2/2)

Una alegría la oportunidad pedagógica. Ahora: ¿Recién se enteran de que mujer no es sinónimo de feminismo? Pensé que viendo el Parlamento podían darse cuenta solos. Vamos feministos, que hay ejemplos de sobra y los tienen cerquita.

Para bardear, al menos revisa que no esté dicho. Ya ves que te queda grande el rol de consejero editorial. https://t.co/zc9o5bxhDL pic.twitter.com/Yh0uzbuqgm

Luego, y como suele ocurrir en Twitter, la discusión derivó de lo general o lo particular y de lo internacional a lo local. Porque no es que haya tanto interés en la política madrileña, sino sobre el posible uso que cada quién pueda hacer del tema para acarrear agua para su molino.

Así las cosas, el intercambio se trasladó hacia el feminismo y versó también sobre la línea editorial del programa La letra chica, emitido por TV Ciudad y en el que Legrand es coconductora.

Durante algunas horas, la periodista argumentó contra los planteos de algunos tuiteros y se vio en necesidad de desmontar argumentos de "primero de antifeminismo". También defendió el contenido de su programa televisivo ante quienes la acusaban (otra vez) de "hacer proselitismo con dineros públicos".

Si invirtieran el tiempo que usan para bardear en las redes para reconstruir su partido, tendrían más futuro. La historia del Partido Colorado merece que lo hagan mejor. O podés ir pensando en cambiar tu usuario a @herrera_star . Si no reconstruyen el partido va a ser más acorde.

No te voy a explicar que quién gana define la política. El problema no es que el gasto no sea prudente, es que a vos te gusta. Suerte con la reconstrucción del partido, hace mucha falta. Saludos.