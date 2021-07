Pantallazo

Demi Lovato tras grabar su primera escena de sexo:"No siempre me siento bien en mi piel"

Tras sufrir varios trastornos alimenticios, Demi Lovato reflexiona con un post en ropa interior y revela que lo importarte que fue para ella grabar su primera escena de sexo.

"Tuve que filmar una escena de sexo hoy. ¡Mi primera! Tenía un poco de ansiedad al hacerlo, pero el elenco y el equipo fueron tan profesionales y fáciles de trabajar que me calmé de inmediato", comienza la estrella de Hollywood.

"Luego, pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel para hacer eso. Rara vez había mostrado mis brazos antes ... ¡Ahora estoy en esto!", agrega la cantante.

"No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago, me siento lo suficientemente sexy como para publicar, ¡Hago precisamente eso! Es importante celebrar las pequeñas victorias. ¡Hurra por esta explosión aleatoria de confianza en el cuerpo y ¡hurra por el sexo divertido e incómodo!", cierra Demi.