De plebeyos y monarcas: la divertida anécdota de Cecilia Roth con los reyes de España

Pantallazo

La semana pasada, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi fue galardonada con el prestigioso Premio Cervantes, distinción concedida anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

La actriz argentina Cecilia Roth, quien recibió el premio Cervantes en nombre de Cristina Peri Rossi, dijo que le pareció “exagerado” e “insólito” el pedido que le hizo la escritora uruguaya porque no se conocen personalmente, ni tienen amigas en común.

En entrevista con el programa Nada que perder, de la emisora M24, sostuvo que no deja de leer el discurso redactado por la escritora y que leyó ante el rey y presidente de España. “Me daba como sensación de abismo, y cuando estuve adentro fue calma”, indicó, sobre cuando leyó el discurso que escribió Peri Rossi. “Estaba profundamente emocionada”, añadió.

Durante el reportaje, brindó algunos detalles acerca del protocolo a observar durante los eventos en los que participan los reyes.

Luego de la ceremonia hubo un cóctel. Ellos (los reyes) por lo general se quedan sólo unos minutos, pero esta vez se quedaron mucho rato, y nadie puede irse antes que ellos”, contó. Así las cosas, si algún invitado tenía prisa por marcharse, debió aguardar con resignación a la salida de Felipe VI y Doña Leticia.

En presencia de los reyes, Roth no pudo con sus hábitos rioplatenses ni con su formación republicana. “Hay que tratarlos de ‘su majestad’ o ‘señor’, pero a mí me salía tutearlos”, contó con humor. En cuanto a la reacción de los reyes ante ese apeamiento en el trato, dijo que no se mostraron para nada escandalizados. “Ellos se reían”, explicó.