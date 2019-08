De película: Danny Trejo rescató a un niño atrapado en un auto volcado

Con su imagen de tipo duro y violento, Trejo ha metido el miedo en el cuerpo a los espectadores en numerosas películas, desde la ya lejana "Del Crepúsculo al amanecer", hasta la serie de películas "Machete", en la que es protagonista.

Estadounidense de ascendencia mexicana, Trejo tuvo una juventud signada por la adicción a las drogas y delitos menores. Tras rehabilitarse, logró la fama como actor pero no olvida a quienes pasaron por problemas parecidos al suyo. Por ello, forma parte de grupos de prevención del consumo de estupefacientes, y suele dar charlas donde procura disuadir a los jóvenes del uso de estas sustancias.



Ayer, Trejo fue noticia por un episodio digno de una de sus películas, pero que ocurrió en la vida real.

Según informa la cadena ABC7, el actor fue testigo de un accidente de tránsito en Sylmar, Los Angeles. De acuerdo con dicha crónica, dos automóviles chocaron y uno de ellos volcó, atrapando en su interior a un niño discapacitado y su abuela.

Entrevistado en el lugar de los hechos, Trejo contó que se introdujo en el automóvil y sujetó al niño, pero desde su posición no podía desabrocharle el cinturón de seguridad. Por fortuna, otra testigo también intervino y, entrando en el auto desde el otro lado, la desabrochó.

Trejo retiró entonces al pequeño del habitáculo, quien resultó ileso. El actor permaneció con el niño en brazos y distrayéndolo, mientras los bomberos precedían al rescate de su abuela.



El artista contó que su trabajo con niños con capacidades diferentes le brindó las herramientas necesarias para mantener calmado a un niño.

"Estaba en pánico, entonces le dije que teníamos que usar nuestros superpoderes. Él gritó 'superpoderes' y luego los dos comenzamos a gritar 'superpoderes'", relató.

"Así logramos tener una especie de vínculo, y yo seguí evitando que mirara el accidente". Finalmente, el niño, su abuela y un ocupante del otro vehículo fueron trasladados aun hospital, pero ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad.

Not only is @officialDannyT (Danny Trejo) one of the nicest actors, he’s also a #hero!



He was right behind a crash in Sylmar and pulled a special needs baby out of an overturned car. He distracted the boy until grandma was OK. ?? —> https://t.co/tS2Za4bZVZ@ABC7 pic.twitter.com/U9iLzAkHkA