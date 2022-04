De Paul presentó a Tini como su novia hace un mes: "Fue en el cumpleaños de Griezmann"

Pantallazo

El comienzo de la relación de Rodrigo De Paul con Tini fue bastante sorpresivo para muchos.

Pese a que hace pocos días se filtraron fotos de la pareja juntos caminando por las calles de Ibiza, Estefi Berardi reveló que el vínculo amoroso venía de meses atrás.

"De Paul presentó presentó a Tini oficialmente en el cumpleaños de Griezmann. Es muy amigo de Rodri de Paul", lanzó la panelista.

"Rodrigo de Paul presentó a Tini Stoessel delante de todos sus como su novia", expresó la periodista.

"Antes del viaje a Ibiza de Rodrigo con Tini, donde también se los vio juntos, Lizardo Ponce subió un video en TikTok con Tini, Lola Índigo y Carola, la amiga de Tini, donde estaban vestidos de la misma manera que en cumpleaños del jugador", detalló la angelita.

"Este TikTok fue antes de irse a Ibiza, fue en Madrid. Pero Tini no estaba en la foto porque no querían hacerlo público todavía, solo para los íntimos", continuó la ex Combate.

"Las imágenes son en el cumpleaños", cerró Estefi.