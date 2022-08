De Brito tras renuncia de Canosa en su programa de A24: “Antiderechos y mala compañera”

Pantallazo

Viviana Canosa se despidió del canal de televisión argentino A24, tras más de un año al frente del programa Viviana con vos, por una diferencia en cuanto a la noción de libertad de expresión, según indicó la conductora en su cuenta de Twitter.

“Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, señaló la mediática y agregó: “Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar”.

Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.



A su vez, apuntó: “No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”.

La conductora agradeció a A24 y a los trabajadores por “la calidad de su trabajo y su cariño”. Y finalizó, en nombre de todo el equipo integrado también por Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andres Bombillar: “Podemos estar acertados o equivocados, pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”.

Consultado por sus seguidores de Instagram respecto a la renuncia de la conductora que además fue su compañera, Ángel De Brito, escribió: "Cuando la criticamos en 'LAM' (Los Ángeles de la Mañana) este año, llamó a los dueños del canal para que no hablemos mal de ella".

"Cuando fue lo del dióxido, su ex Bores llamó a Suar para que dejemos de pegarle. Cuando se metió hace poco conmigo no escuché a nadie decir nada", añadió el periodista y disparó sin pelos en la lengua: "Igual, me solidarizo con cualquiera que sienta sus derechos vulnerados. Inclusive con una antiderechos y mala compañera".