Darwin Desbocatti habló de Graciela Bianchi y ella contestó: “Bomba sí, vieja no”

Pantallazo

El personaje Darwin Desbocatti, realizado por el comunicador Carlos Tanco, hizo referencia el pasado martes a la intervención que hizo la Cámara de Senadores por las “actitudes” de Graciela Bianchi, integrante de ese recinto. En el fragmento del programa No Toquen Nada de FM Del Sol, Desbocatti dijo que a Graciela Bianchi “no la quieren ni sus compañeros de trabajo”, por lo que quedó demostrado en dicha sesión.

“Le hicieron una intervention (una intervención). Cuando sus amigos se juntan todos y le dicen: “Bo, no tuitees más”, eso fue lo que pasó, pero dentro de la normativa y los protocolos legislativos, diagramado un siglo y medio atrás, pero no deja de ser una intervención”, comentó.

“Los compañeros de Graciela Bianchi, de la vieja bomba, no la quieren mucho. Dicen que le hicieron la intervención. ‘Todo tiene un límite’, dijo (el senador Charles) Carrera, todo tiene un límite, pero los senadores sobreactuando sobre la actuación de la vieja bomba es el lugar donde el límite, la realidad y la imaginación no tiene fronteras o al menos no tiene una aduana que te haga acreditar la identidad o te pidas las vacunas del covid”, ironizó.

Más adelante, Desbocatti opinó sobre el estado de ánimo de la legisladora y la actitud que tuvo en la sesión: “La vieja bomba una lady durante su intervention, no dijo nada. Habrá ido sedada”, comentó, y sostuvo que su hubiera sido por él se “encajaba un rivotril a la carrera”.

“Van a hacer una sesión para hablar mal de vos. Yo me encajo unos ansiolíticos y ¿sabe cómo voy? Todo embolado, empastillado. Cumple la doble función, además, porque te importa tres carajos de todo lo que escuche y pase, y además al otro día no te acordás de nada”, afirmó.

El personaje radial destacó algunas “virtudes” de Bianchi: señaló que tiene la “piel gruesa” y bromeó con que es de “párpados pesados”.

“Le digo una virtud de la vieja bomba, porque todos hacen fila para enumerar los defectos de la vieja bomba, pero es de piel gruesa. Aguanta, piel gruesa gruesa, por eso es de párpado pesado. Entonces, hizo subir a Gandini porque no estaba Argimón, porque ¿qué pasó con Argimón?, se fue a Ucrania. ¿A qué se fue? A tomarse un taxi, ¿vieron la foto? Pensé que era fake news”, dijo el humorista.

El fragmento del programa fue viralizado a nivel de redes sociales, en especial, en Twitter, red social que la senadora nacionalista frecuenta. Por eso, al verlo, le contestó. En primer lugar, indicó que esta primera parte fue “muy buena” y que queda esperando a la de mañana (por este miércoles).

Luego, contestó sobre el consumo de medicamentos y ansiolíticos, y si es o no una “vieja bomba”. “Te aclaro, Darwin: no me ‘empastillo” jamás ¿Lo necesito? Y bomba sí, vieja no”, respondió la legisladora.

Darwin Desbocatti - "Vieja Bomba" Graciela Bianchi le hacen "interventio... https://t.co/8FuHm1T5oX vía @YouTube. Esta primera parte me pareció muy buena. Espero la de mañana. Eso sí te aclaro Darwin: no me “empastillo” jamás.¿Lo necesito? Y bomba sí, vieja no. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 20, 2022