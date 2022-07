Pantallazo

Darín sobre críticas tras tramitar ciudadanía uruguaya: “No me fui a vivir a ningún lado”

Ricardo Darín fue duramente criticado en redes luego de que se diera a conocer que vino a nuestro país para tramitar la ciudadanía uruguaya.

"Vengo de Uruguay, acabo de bajar del Buquebús. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y a sacarme los documentos. Ya tengo el documento definitivo, ahora cada tres años lo tengo que renovar", dijo a un periodista que lo entrevistó en Argentina para el programa radial El show del regreso que conduce Ulises Jaitt.

El célebre actor argentino, que suele veranear en playas uruguayas, bromeó con que solo le falta “el termo abajo del brazo y el mate” y reconoció estar “muy contento” por la clasificación de Uruguay al mundial.

Tras recibir comentarios de haters que lo “acusaban” por una posible mudanza, Darín no dudó en responder y les dedicó un mensaje a los “odiadores”.

“Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en Mi País, como lo hago desde hace 50 AÑOS. Odiadores a dormir, es tarde”, escribió.

