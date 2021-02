Danna Paola recordó la dura experiencia en la que fue drogada e intentaron abusar de ella

Pantallazo

La cantante y actriz mexicana Danna Paola se convirtió en una referente para las jóvenes tras su participación en la exitosa serie de Netflix Élite.

Y conocer el impacto que puede tener su experiencia en la vida de otras chicas, la joven quiso compartir públicamente una experiencia traumática que vivió tiempo atrás, justo después de salir de un pozo depresivo.

"No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", contó en diálogo con el periodista mexicano Yordi Rosado.

La actriz explicó que se encontraba con un amigo que había ido a visitar a Madrid y salieron a tomar algo. Entonces se les acercaron tres hombres que parecían divertidos y comenzaron a hablar. Su amigo, en un momento, decidió ir al baño, y uno de los hombres tomó su vaso.

"Yo empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a querer abusar de la situación", contó.

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces, lo de no tomar nada de extraños", agregó. Afortunadamente, su amigo la rescató y pudieron salir del lugar, a pesar de que tuvo que pasar horas en el hospital hasta recuperarse.