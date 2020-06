Daniel Osvaldo “indignado” por hacer de “portero” a los canjes de Jimena Barón

Pantallazo

La actriz compartió stories que no paran de llegarle regalos a la casa de su ex y el deportista “no liga nada”.

Ex cobra

Luego de anunciar que retornaba nuevamente a la casa de su ex, Jimena Barón compartió una serie de stories porque tiene de portero a Osvaldo para recibir los canjes que le llegan a la actriz.

"Roberto está indignado porque me trae muchas cosas la gente de zona sur. ¡Aguante! Y son todas cosas para mí, en su propia casa", reza una de las stories de la actriz.

"Él no liga nada", escribe muy divertida Jimena en sus stories.

"Sí, bueno, es mi casa.Te traen cosas a vos a mi casa. A mí no me traen nada. Aunque sea traeme una latita de birra, un algo, como para decir 'te dejo algo'. No, todo para vos", se queja Osvaldo en otra de las historias.