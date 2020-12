Dalma tras emotivo llanto en el homenaje a Diego: "Gracias en nombre de todos sus hijos"

Pantallazo

Tras emotivo llanto en el palco de la Bombenera por el homenaje a Diego Maradona en un partido de Boca, Dalma agradece esto con una sentida publicación.

"Gracias por la invitacio´n a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá. Gracias desde al presidente de Boca y su comisio´n directiva hasta toda la gente que hizo la logi´stica, los que me cruzaron y me demostraron carin~o, los que pusieron las banderas, los jugadores de boca, los de Newell' s Old Boys y, especialmente, a Cristian Riquelme. No sabi´a si iba a poder soportar estar ahi´ sin él, pero tampoco queri´a dejar el palco vaci´o", comienza el texo de la actriz.

Antes de cerrar, habló en nombre de toda su familia y se refirió a sus lágrimas en pleno partido. "Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada les agradezco que lo hayan recordado con tanto carin~o y amor genuino. Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos", concluye Dalma.