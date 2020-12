Pantallazo

Dalma tras acusación de la hermana de Diego: "A esa misma señora la llamé y no me atendió"

Luego de que una de las hermanas de Diego Maradona asegurara que Dalma y Claudia "no iban nunca a visitarlo" en sus ultímos días, Ángel De Brito leyó en vivo en LAM un mensaje que le envió la actriz.

"Nosotros no mandamos a Yanina a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie. Vi lo que dijo mi tía pero por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar", comienza el texto.

"A esa misma señora la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó más conmigo", agregó Ángel.

"Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá", cierra.