Dalma sobre la foto que Morla subió con Maradona: "¿Hay algo más cagón?"

Pantallazo

Dalma Maradona estalla de furia en las historias de Instagram tras una publicación de Morla junto a Diego.

"Tu sonrisa es eterna", reza de comentario la foto que subió el abogado junto al Diez.

Al ver esto, la actriz hace un duro descargo:"¿Hay algo más de cagón que limitar los comentarios? Porque no es que no querés que te comente nadie, sólo querés que te comenten tus amigos. Siempre me vas a parecer un pelotudo si limitás los comentarios".