Dalma cruza a Morla: “Más cagón no se consigue”

La actriz no se aguantó y apuntó fuertemente contra el letrado asegurando que nadie "apura" a ella o su hermana.

Cansada de los dichos de Morla, Dalma recarga la artillería pesada y dispara duramente contral el letrado.

"Te escribo acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara", comienza la actriz.

"Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social... ", agrega.

"A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto", concluye Dalma en sus stories.