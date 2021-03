Pantallazo

La hija del astro no se guarda nada, apunta contra los culpables y exige justicia por la muerte de su padre.

Esto no queda así

En un documental que hizo Infobae sobre los últimos días de Maradona, Dalma dispara contra las personas que se encargaron de cuidar a su padre previo a su muerte.

"No se si estoy preparada para ver el informe. Pero como dicen que hay audios de Mati (Morla) creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio? #justicia", comienza el tweet de la actriz.

"Voy a ir hasta el final"