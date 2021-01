Dalma Maradona salió a buscar a Rocío Oliva y ella le devolvió la gentileza

Pantallazo

La hija del astro sentenció "No hables más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya". Y la respuesta de Rocío Oliva no se hizo esperar.

El enojo empezó después que Rocío remarcara que tanto Dalma como Gianinna no visitaban a Diego Maradona en Dubái.





"Yo no insisto, salieron los audios de Diego donde él dice que no fue al casamiento de Dalma porque no invitaron a sus hermanas. Voz autorizada de Diego. No creo que nadie se pueda ofender porque lo dijo Diego", comenzó Rocío Polémica en el bar, programa donde es panelista.

"Tampoco me puede poner un bozal a mí para que no cuente lo que viví con Diego. Yo si quiero lo digo. El tema si puedo hablar de ella y de la hermana, yo estoy hace un año en los medios, en la radio, televisión, no es de ahora porque hablo de Diego", dijo.

"Al cementerio no puedo ir. No me dejan que lo haga. Nadie puede entrar solo su familia directa. Yo sé que no puedo entrar. Hay custodia. No quiero que me pase lo del velorio. Yo sé que no puedo entrar" y agregó: "Claramente, no la quiere terminar, quiere conventillo. No sé por qué habla de mi familia, no la conoce. No me asusta, ellas son de manejarse con la amenaza atrás. La vida no es así. La guerra no es conmigo, es con todos. Con Morla, con Jana, con Diego Jr, con quien se les ponga adelante. No todo el mundo conoce la palabra 'perdón'".