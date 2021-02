Cruce entre Pereyra y Larrañaga, tras incidente de ciberseguridad en Identificación Civil

Pantallazo

“Te has acostumbrado al atrevimiento de presumir intenciones”, dijo el ministro del Interior al periodista de VTV.

Montevideo Portal

El pasado viernes, la Dirección Nacional de Identificación Civil registró un incidente de ciberseguridad que se contuvo y por el que se desplegaron medidas técnicas, operativas y administrativas para contrarrestar el evento con expertos en la materia.

"Un informe elaborado por CertUy concluyó que no se detectaron pérdidas de información y realizó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de seguridad de esta Dirección, proceso de mejora que se encuentra en implementación. Además, se encuentra en curso una investigación administrativa", informa el ministerio. Además, fuentes del Interior aclararon que el hecho no se trató de un hackeo.

En las primeras horas de la madrugada del sábado, el periodista de VTV Gabriel Pereyra cuestionó en su cuenta de Twitter sobre si el Ministerio del Interior no tenía pensado informar sobre el "hackeo a la DNII". "Si la prensa no informaba del hackeo a la DNII, ¿el M. del Interior no pensaba informar que hace días ocurrió tan grave episodio?", escribió.

Los cuestionamientos fueron respondidos por el máximo jerarca del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga. El jerarca aseguró que informar "está bien", mientras que "no se perjudique una investigación que tiene confidencialidad".

A continuación, el ministro apuntó contra Pereyra: "Parece que buscás estridencia, porque sacás conclusiones, siempre dramáticas, pero con información incorrecta". Finalmente, el secretario de Estado dijo: "Te has acostumbrado al atrevimiento de presumir intenciones".

Pereyra también le respondió. "Por lo que leo el que presume intenciones sos vos. No voy a debatir con un ministro públicamente ni responder tus agravios", contestó. Además, el periodista indicó que "seguirá informando" y que el que se enoje "doble trabajo".

"Siempre te desee buena gestión, pero seguro no lo creas porque hay un mundo medrando con la grieta", concluyó el periodista.

Si la prensa no informaba del hackeo a la DNII, ¿el M del Interior no pensaba informar que hace días ocurrió tan grave episodio? — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) February 13, 2021

Informar está bien, siempre que no implique perjudicar una investigación que tiene confidencialidad.

Parece que buscás estridencia,porque sacás conclusiones, siempre dramáticas, pero con información incorrecta.

Te has acostumbrado al atrevimiento de presumir intenciones. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) February 13, 2021

Por lo que leo el que presume intenciones sos vos. No voy a debatir con un ministro públicamente ni responder tus agravios. Voy a seguir informando y el que se enoje, doble trabajo. Siempre té desee buena gestión pero seguro no lo creas porque hay un mundo medrando con la grieta. — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) February 13, 2021

Montevideo Portal