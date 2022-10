Cristian U: “La mujer argentina es más histérica, se cree diva, la uruguaya es más simple"

Pantallazo

Gran Hermano se estrenó por la pantalla uruguaya de Canal 10 y el regreso del reality fue explosivo. A lo largo de los año, hubo participantes que quedaran recordados para el resto de la historia como los más memorables. Uno de ellos, es Cristian U, quien fue hasta ahora el mejor jugador de todos los tiempos que tuvo la casa más famosa de Argentina.

El ganador del Big Time Show hizo una nota para el programa de Hacemos lo que podemos (970 Universal) y el DJ en un dialogo con Richard Galeano lanzó unas polémicas declaraciones contra algunos ex competidores por como se manejaron cuando finalizó el ciclo.

También, reveló que está en pareja con un chica que vive en Maldonado y sorprendió con una llamativa confesión : “Las uruguayas siempre tienen algo especial. La argentina es más histérica, más que se cree diva, la uruguaya es como un poco más simple. Están también las que no son perfil bajo, pero no hay tanto divismo. La mujer argentina compite, me quedo con la uruguaya".

Por otra parte, el artista explico algunas estrategias de juego y se refirió a la experiencia de lo bueno y malo de entrar a la casa de GH: “El que se frustra por no haber quedado en un casting, tiene que ir a un psicólogo. Estos son juegos de azar porque cuando se anotan 50 mil personas de Sudamérica para quedar en un casting y solamente con cupo para 18, es un juego de azar. Todos tienen algo que contar, una historia fuerte. Todos tenemos lo nuestro y nadie tiene la vida más pesada que el otro. No te podés tirar al piso por no haber quedado en un casting. Si pasa eso es porque realmente hay algo en a vida de uno"

“Los que no triunfan o sacan un provecho de Gran Hermano le ven todo malo. Hay muchos que salen hablando boludeces porque un programa tan importante como Gran Hermano, en el canal más importante de Argentina y montón de cosas que te da la posibilidad de crecimiento, de mostrar un montón de cosas, me parece que es todo positivo", agregó.

“Ahora sí entras a mostrar el lomo, seas hombre o mujer y lo único que hacés es: 'mirá los pectorales que tengo. mirá el culito que me saqué'. Y lo único que hacés es mostrar eso, la gente de afuera no se siente identificada con eso. Hay que saber jugar al juego. No es solamente tuve la suerte de entrar a Gran Hermano. Es tuve la suerte de entrar a Gran Hermano y empezar a laburar", destacó.

“Gran Hermano se trata de conquistar al público, a los productores que vean tu buena labor. Salí de Gran Hermano y empecé a estudiar canto o lo que sea para que te sigan abriendo las puertas del medio artístico si querés estar en ello. Si no hacés nada no tenés que hablar mal de Gran Hermano.", sostuvo.

Luego, el artista se comparó con Gastón Trezeguet y opinó sin pelos en la lengua que el fue mejor jugador que el productor: “Yo gané. Desde el momento que gané, ya no tenés superioridad ni inferioridad con nadie. Hay diez años de diferencia con las ediciones de Gaston Trezeguet. La balanza quien fue el más completo, ahí tenés la respuesta..."

Sobre la nueva edición de GH, el actor reveló que será uno de los panelistas del debate del reality junto con Ximena Capristo y Gustavo Conti y agregó lo siguiente: “Por lo que tengo entendido que va haber una diversidad de edad. Imagínate un cruce de generaciones... Yo creo que va haber un quilombo terrible. Va haber sexo en la casa y va a tener que ser todo muy consensuado, eso es muy peligroso. Me refirió a que por suerte, el derecho de la mujer creció muchísimo, pero también están las personas que utilizan de eso para beneficio propio.

“Realmente como un derecho de una persona que se adquirió de forma bien. Ojalá no suceda la pilla que haya alguna provocación con un pibe y después salga gritando: 'Ay me tocó una teta, ¡Dios mio!'. Todo para hacer protagonismo. Hoy ya no se deja pasar como estaba antes. Yo creo que Gran Hermano tiene muchas reglas. Lo chicos si quieren tener sexo tienen que levantar la mano y pedir permiso. Tiene que haber una norma, sino estos quilombos se pueden venir fuerte", cerró.