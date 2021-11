Costa contra el Bambino Veira: "Es un señor que violó a un niño de 14 años"

Pantallazo

La artista argentina apuntó contra la "benevolencia en nuestro medios con el caso del deportista que es asquerosa" y que no "tiene condena".

Costa hizo fuertes declaraciones en el programa de PH Argentina y señaló la falta de condena social contra el Bambino Veira, quien abuso de Praxedes Candelmo Correa cuando este tenía 13 años, delito por el que el deportista estuvo preso solo 11 meses.

"Hay una benevolencia en nuestros medios con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, inmunda. Es un señor que violó a un niño de 14 años, que por más que Praxedes se sentía una nena, era un nene. Y el horror del padre en esa situación", comenzó tajante la artista.

"Les parece sumamente divertido este mierda. Hay una Justicia de justicia, y hay una Justicia de los hombres. Es un señor que no pagó su condena y lo lamento, porque sé que me va a traer un quilombo terrible, pero a ella se la revictimizó, se la juzgó, se la burló muchos años", señalo la actriz.

"Pero la verdad es que el Bambino Veira es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social, porque no la tiene. Y se habla de sus chistes, se habla de sus anécdotas. Es un asco. A mí me da mucho asco, él y todos los que se ríen de las cosas que dice", finalizó Costa.