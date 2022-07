Coppola, Michael Mann, Al Pacino, De Niro y Stephen King se despidieron de James Caan

El mundo del espectáculo y la industria cinematográfica está de luto porque el pasado miércoles trascendió la noticia del fallecimiento de James Caan a sus 82 años, actor que entre otros papeles interpretó al mítico Sonny Corleone en El Padrino.

Sus excompañeros y el director de la película, Francis Ford Coppola, expresaron su pesar a través de mensajes de despedida.

El célebre actor de Hollywood, Al Pacino, escribió: "Jimmy era mi hermano en la ficción y mi amigo de toda la vida. Es difícil creer que ya no estará en el mundo porque era muy vivo y atrevido. Un gran actor, un director brillante y un querido amigo. Le voy a echar de menos".

Por su parte, el director de una de las trilogías más famosas de la historia del cine, Coppola, rememoró un emotivo recuerdo: “Jimmy estuvo a lo largo de mi vida más tiempo y más cerca que cualquier otra figura cinematográfica que haya conocido (...) Siempre será mi viejo amigo, mi colaborador y una de las personas más divertidas que he conocido”.

El cineasta lo dirigió por primera vez, en Dos almas en pugna y luego trabajó con él en la icónica película El Padrino, donde Caan interpretaba a uno de los hijos de Don Corleone (Marlon Brando), Sonny,, que le valió una nominación al Oscar.

De Niro, en tanto, lamentó el fallecimiento de su excompañero y dijo que se encuentra sumamente triste por la noticia.

Otro gran director de Hollywood, Michael Mann, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y realizó un hilo en recuerdo del intérprete. “Qué terrible y trágica pérdida. Jimmy no era solo un gran actor con un compromiso total y un espíritu emprendedor, sino que tenía una vitalidad en el centro de su ser que impulsaba todo, desde su arte y amistad hasta el atletismo y los buenos momentos”, expresó.

What a terrible and tragic loss. Jimmy was not just a great actor with total commitment and a venturesome spirit, but he had a vitality in the core of his being that drove everything from his art and friendship to athletics and very good times. pic.twitter.com/72b06VJGIi