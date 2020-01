Conmoción por la muerte de actriz mexicana de 21 años

Pantallazo

La actriz mexicana de doblaje, Andrea Arruti, recordada por prestar su voz a Izzy en la serie "Jake y los piratas del País de Nunca Jamás", falleció a los 21 años de causas que aún no han sido esclarecidas por la familia.

El también actor de doblaje y amigo de Arruti, Emiliano Treviño, confirmó la noticia con una extensa carta y un collage que muestra sus mejores fotografías junto a la actriz.

"Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas... Buscar un porque o para que es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo...pues esas son las que al final de todo realmente importan", escribió.



Arruti dio su voz a diversos personajes, entre ellos: Diamond Tiara en "My Little Pony: La magia de la amistad", Sid Chang en "los Casagrandes", a Ortensia en el videojuego "Epic Mickey 2: El poder de dos" y su más reciente trabajo fue interpretando a Neeko en "League of Legends".

Uno de los detalles que más llamó la atención a los seguidores de Arruti es su última publicación en Instagram, donde escribió: "No sé a dónde voy, pero estoy en camino".