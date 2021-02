Con los protagonistas de “Hard”, que este domingo estrena nuevos episodios

Pantallazo

Este domingo 21 de febrero se estrenan nuevos episodios de Hard, exitosa serie de HBO dirigida por Rodrigo Meirelles.

Hard cuenta la historia de Sofia (Natália Lage), una ama de casa dedicada y conservadora que debe reevaluar sus valores al descubrir que la herencia de su fallecido marido viene en el formato de una productora de películas pornográficas, Sofix.

En los nuevos episodios, Sofia es seducida por el mundo porno haciendo realidad las fantasías de sus clientes, pero tiene que lidiar con los prejuicios de su familia.

Antes del estreno, Pantallazo pudo dialogar en exclusiva para Uruguay con dos de los protagonistas de la tira: Denise Del Vecchio -que interpreta a Margot, la suegra de Sofía- y a Julio Machado quien se pone en la piel de Marcello, la estrella de la productora.

En medio de un contexto político complejo en Brasil, la serie ha sido muy bien recibida, a pesar de abordar un tema todavía tabú como es la pornografía.

"La serie está en un canal cerrado, donde hay una audiencia más limitada. No tuvimos problemas quizás por eso, no sé cómo habría sido en un canal abierto o la televisión abierta. A pesar de todo, más allá del tema, es una serie muy ligera, no crea un escándalo, sino que muestra que existe el universo de la industria pornográfica, pero es suave en comparación con lo que podría ser condenado por el mundo conservador", destaca Del Vecchio.

A pesar de ser jugadores experimentados en todas las canchas, trabajar en Hard supuso salir de cierta zona de confort para el elenco. En el caso de Denise Del Vecchio, que ha protagonizado decenas de telenovelas y películas, esta fue la oportunidad para deconstruir la imagen de mujer madura y conservadora para crear una Margot desinhibida, arriesgada y tremendamente graciosa.

"No terminar en un cliché es la primera inquietud que tenemos los actores. Con tantas producciones, el cine tiene más de 100 años, con toda la gran cantidad de producciones en todo el mundo todos los personajes ya existen. Para tratar de huir del cliché tenemos que acercarnos lo máximo posible a uno mismo. Tratar de ver dónde me identifico dentro de ese universo, esa partecita mía que estaba escondida tiene que salir a superficie. Al juntar toda la información posible uno empieza a hacer la digestión de todo eso para transformarla en la interpretación de una Margot que solo Denise va a poder hacer", cuenta la experimentada actriz.

Por su parte, Julio Machado agrega que haberse acercado al mundo de la pornografía no solo a través de los libros, sino de la mano de sus protagonistas reales, fue un aprendizaje gigantesco: "Diría que hay que tener cuidado para no juzgar a los personajes. La producción de la serie nos dio una excelente condición de trabajo, tuvieron toda una planificación para evitar los clichés y eso incluye la presencia de actores porno reales a lo largo del proceso de preparación. Convivimos con ellos, con intercambios del plano humano, intercambiamos experiencias, eso ayudó mucho".

Si algo caracteriza a Hard por encima de otras producciones es la visión femenina de la sexualidad. "Lo diferente de Hard en este universo del porno es que lo muestra desde la perspectiva de una mujer, eso me llamó mucho la atención", cuenta Machado.

"La producción de películas pornográficas por lo general va para la audiencia masculina, pero en la serie se intentó transformar. Durante mucho tiempo el cuerpo femenino se utilizaba para el placer masculino. Sin embargo, durante la preparación de la serie aprendimos que se está dirigiendo la mirada hacia el placer femenino. Es importante porque normalmente el deseo femenino siempre quedó en segundo lugar, ha ido cambiando en los últimos años. Hay que llegar a un equilibrio y viene del movimiento feminista, colocar la sexualidad femenina como un tema normal", expresa Del Vecchio.

"Yo añadiría que hay muchas historias en estos próximos capítulos donde personajes que no estaban en el núcleo principal de la serie que ahora toman protagonismo para completar sus fantasías de una manera más libre. Pienso, desde mi punto de vista como hombre adentro de este universo, que el personaje de Marcello cuando se ve obligado a deconstruir su visión tan masculina, eso también contribuye a la discusión", agrega Machado.

Los nuevos episodios de Hard estarán disponibles a partir de este domingo 21 de febrero por HBO y HBO GO.