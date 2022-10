Colo, se consagró como el primer semifinalista de MasterChef Celebrity Uruguay

Pantallazo

En el programa del martes 18 de octubre de MasterChef Celebrity Uruguay (Canal 10), Abigail Pereira, Sara Perrone, Eunice Castro, Colo y Martín Kesman visitaron la residencia del Embajador de Italia en Montevideo y prepararon réplicas de los platos de la Chef Cristina Bowerman, una de las pocas cocineras del mundo en tener una estrella Michellin. El ganador de este desafío fue el Colo y se convirtió automáticamente en el semifinalista del reality uruguayo.

Pese a que la competencia está cada vez más pareja y muy dura, el conductor se destacó frente a sus compañeros del programa y deleitó a todos los comensales con un exquisito frangipane con crema inglesa de wasabi y mayonesa de chocolate blanco, que lo clasificó directo para competir entre los cuatro mejores participantes.

"Visualmente la presentación estaba muy bella. Desde el punto de vista técnico la única cosa no justa es la crema inglesa, está un poco líquida. Colo muy bueno todo, pero la crema inglesa estaba muy un poco líquida, el único error. El resto está todo bien, no es fácil hacer la mayonesa de chocolate blanco", fue la devolución de la Chef Cristina Bowerman sobre el plato del comunicador.

Tras degustar todos los platos de los competidores, la cocinera italiana tomó la decisión de que el artista fuera el primer semifinalista de este ciclo.

Luego, Colo agradeció las palabras de la chef y dijo lo siguiente al enterarse que estaba entre los cuatro mejores: "Felicidad. Estuvo demás cocinar y tratar de replicar esa receta. La pastelería tiene muchas cosas que cuando amateurs se meten no encuentran, la crema inglesa no me quedó en el punto que a mi me hubiese gustado. Así que me sorprende y agradezco ser el semifinalista de Master Chef".

En el próximo programa, ya se sabrá los tres famosos que acompañarán al Colo y pelearán por el puesto de pasar a la semifinal de esta edición.