Claudio Rissi, el mafioso de 'El Marginal', fue distinguido en Punta del Este

En el marco de la 15.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar de Punta del Este, el actor argentino Claudio Rissi fue distinguido por su trayectoria en el séptimo arte.

"Agradecido de que me hayan invitado a la 15.ª edición, esto habla de un esfuerzo que ayuda al crecimiento del desarrollo del cine en América Latina, me parece honorable para mí que me hayan invitado, estoy muy contento", dijo Rissi.

Asimismo, recordó sus comienzos en la actuación: "Es un sueño desde los 10 años el ser actor. Decir que yo quería ser actor en esa época y en ese lugar, un barrio de trabajadores, era como decir que uno quería ser astronauta, un sueño imposible de realizar. Y por suerte la vida me dio esta revancha".

"El cine me ha dado muchísimas gratificaciones y el programa de televisión El Marginal, me ha dado una difusión internacional que no esperaba, así que estoy muy feliz con eso. Que lo viera Netflix y que le interesara, eso generó que aparecieran las otras temporadas", señaló el actor.

Cuando se le preguntó sobre el uruguayo Nicolás Furtado, que encarna el personaje de Diosito en El Marginal expresó: "Lo quiero tanto a ese atorrante. Fue un trabajo muy cuidadoso, porque había que generar ese vínculo, lo que después trascendió la pantalla, pero también trascendió nuestro set de rodaje. Somos amigos, ahora como hermanos entrañables, lo quiero mucho, lo extraño, está muy lejos ahora".

Por otro lado, el organizador del Festival, Fernando Golsdman, dijo que "contar con la presencia de Claudio, jerarquiza este encuentro, que lleva mucho esfuerzo y reafirma a Punta del Este como el lugar de encuentro del mejor cine, y del público con artistas, directores". Además, adelantó que durante el evento también será distinguido el actor Daniel Fanego.

El festival continúa su programación hasta el domingo 10 de julio con el cierre de la muestra y la entrega de las piezas premiadas por el jurado y por el público.