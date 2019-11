Claudia Villafañe le pidió a Maradona que "tenga huevos" y se presente ante la justicia

Pantallazo

Primero, Diego Maradona subió un video a Instagram donde contradecía a su hija Gianinna, quien había dicho que al director técnico "lo estaban matando por dentro". Él negó esa declaración.

"Quiero decir que no me estoy muriendo para nada. Que duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. Pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará. No sé. Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que uno deja que por lo que uno hace". Y escribió: "Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío".

Y anunció que había decidido "donar todo". "Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar", dijo según Ciudad Magazine. Eso no causó gracia alguna a su ex, Claudia Villafañe, quien también utilizó las redes sociales para descargarse.

El mensaje decía: "Así como tenés huevos para subir tu video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el Juzgado, ¡ya que hasta ahora nunca lo hiciste!".

Claudia arrobó a los abogados de ambas partes y agregó: "¡Nada más para decir! Nos vemos mañana".