Claudia Umpiérrez explicó por qué dejó el arbitraje: “Se premiaba más el amiguismo”

Pantallazo

Luego de dos décadas de carrera en el arbitraje, Claudia Umpiérrez anunció su retiro. La jueza estuvo invitada al programa Algo contigo, donde explicó por qué dejó ese trabajo a los 40 años y se refirió a la frase que dijo: “Ascienden al que es alcahuete”.

“A veces tenés que elegir. Yo mucho tiempo también elegí aceptar estar intentando cambiar cosas, que me excedían o no dependían de mí. Tenía que aceptar cosas que no me gustaban. Si no puedo cambiar cosas y sigo estando ahí, me vuelvo complice de situaciones y eso me revela”, comenzó diciendo.

“Cuando las injusticias pasan a ser muy grandes, y ves que se premia el amiguismo más que el esfuerzo y el trabajo, entonces, llega un momento que el desgaste, creo que la edad de uno, no es lo mismo cuando tenés 20, que 40, uno va cambiando la forma”, agregó Umpiérrez.

“Cuando tenés hijos, lo que vos querés enseñarle a tus hijos de cómo querés que se manejen a lo largo de su vida. Entonces, todo eso fue haciendo en mí un proceso que llevó a que decidiera lo que hoy decidí”.

Luego, la exárbitra confirmó que será parte del staff del noticiero de Canal 4. Umpiérrez estará en la sección del nuevo Telenoche. La abogada estuvo en diciembre de 2022 Debate mundial, el programa especial que hizo el canal por el Mundial de Catar.

Conocemos la palabra de Claudia Umpiérrez tras retirarse del arbitraje. "Injusticias" y "amiguismo" generaron en ella un desgaste que la llevaron a tomar esta desición. Se cierra una puerta y se abre otra, ya que se integra al equipo de Telenoche. Mirala acá?? pic.twitter.com/fpHHg9aOj1 — Algo Contigo (@AlgoContigo4) February 2, 2023