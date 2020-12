Claribel Medina tras los violentos tuits de jugador de Los Pumas: "Son ataques miserables"

Pantallazo

En los últimos días se viralizaron tuits de integrantes del plantel de la selección argentina de rugby, Los Pumas, entre ellos de su capitán Pablo Matera. Varios internautas recolectaron tuits racistas, discriminatorios y violentos del año 2011 y 2012 y 2013.

Otro de los integrantes de los que aparecieron publicaciones fue de Santiago Socino, de quien aparecieron una gran cantidad de mensajes contra la actriz puertorriqueña (pero que hizo la mayor parte de su carrera en Argentina) Claribel Medina. En 2011

"Le pegaría un tiro a Claribel Medina, matarla no. UN tiro. Así sufre", o "Cuando deportan a Claribel Medina por pelotuda? Cuando?", son solo dos de los numerosos mensajes violentos que escribió en 2011 (Socino tenía 19 años en ese momento) contra la artista.

Este miércoles, con el título "Tenedor libre de Misoginia" y mostrando las capturas de los tuits, la boricua respondió con un extenso texto en su Instagram (que luego borró).

Santiago Socino otro jugador de Los Pumas que seguramente ya borró su cuenta. Su obsesión fue Claribel Medina.



"Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, ‘otres', que no sabemos. Inaceptable. Odio. Haters. Violencia. Violencia. Amenazas. Threats. Racismo. Horror. Vergüenza. Sociedad. Duele leer estos innecesarios tweets, que si bien fueron escritos en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. Lamentable. Xenofobia", dice.

"No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable", expresó.

"Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura. Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango y sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros, trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables. Discriminación", manifestó.