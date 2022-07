Clari Abreu sobre su primer embarazo: "Transpiro y me da calor cuando el bebe se mueve"

Pantallazo

A pocos días de dar a luz, Clari Abreu visitó el living de Algo Contigo y contó todas las intimidades de su primer embarazo.

"Hace como una semana que no nos decidíamos por el nombre. Casi hacíamos piedra, papel o tijera para ver quien lo elegía", comenzó la modelo.

"Cuando venga la nena yo elijo todo. Padrino, madrina y nombre", sostuvo la top.

La ex GH reveló que el nombre empieza con la letra F y que en las próximas semanas lo anunciará desde su cuenta de Instagram.

"El embarazo lo pasé super bien. Me doy cuenta que estoy embarazada porque muchas veces transpiro, me da calor y el bebé se empieza a mover. Por el tamaño que tiene ya me da incomodidad, pero cuando no se mueve ni siquiera me acuerdo", destacó la actriz.

"Lo único que me dio al principio, lo normal que le dan a todas, nauseas. De antojos solo tengo frutas, jugo de naranja y hielo. Vivo comiendo hielo", concluyó Clari.

