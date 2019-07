Clari Abreu bien reflexiva: “Muestro el culo cuándo quiero y dónde quiero”

Pantallazo

Clari Abreu siempre usa sus redes para motivar a los usuarios a quererse tal cual son.

En esta ocasión, la ex Gran Hermano reflexionó en las redes para alentar a sus fans.

"Y si lo quiero mostrar, ¿cuál es el problema? Hoy leí que unas chicas me ponían que quisieran tomarse fotos así pero que no se animaban por que las iban a criticar", comienza el mensaje de Clari.



"Dejar de hacer cosas ¿por qué al otro no le guste? ¡Es tu cuerpo, sos vos! Que te importe un joraca lo que puedan llegar a pensar ese tipo de personas que ni siquiera te conocen", agrega la hermana del futbolista.



"Yo me amo, me cuido y también me respeto y muestro el culo cuándo quiero y dónde quiero. Sorry si molesta al ojo ajeno", sostiene la it girl uruguaya.

"Así que vos q no te animabas a estas fotos espero que te la saque y me etiquetes", cierra Abreu.