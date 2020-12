Cinthia contra su ex: "Seis horas después de una orgía en su casa fueron mis hijas"

Pantallazo

En "Los ángeles de la mañana", Cinthia Fernández no se guardó nada y cargo nuevamente contra Matías Defederico,

"El viernes no pudimos hablar de lo de Defederico y Cinthia, lo de la orgía que contaste de Defederico. Por eso te mandó bozal legal, para que no cuentes más", comienza Ángel.

"Tremendo. Es que es por eso, no es porque yo estoy haciendo las cosas mal. El remisero que me había contado todo, sacó a dos chicas de su casa. Él me dijo que no tenía ningún problema porque a ese tipo de gente no la lleva más", sostiene Cinthia.

"Él tiene todo el derecho del mundo a enfiestarse, el tema es que seis horas después fue a buscar a mis hijas y había habido una orgía en la casa del",agrega la angelita.

"Fue seis horas después, pero se acuestan en la misma cama", cierra la actriz.