Cinthia contra la novia de L-Gante tras decirle "zorra":"Si hay algo que no soy es eso"

Pantallazo

Cinthia Fernández enfrentó a la novia de L-Gante tras decirle que era una zorra por hacer un challenge caliente con su pareja.

"Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. No sé si el tweet fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre", comenzó la angelita en LAM.

"Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita", dijo tajante la panelista.

Ángel de Brito indagó: "¡¿Pero le diste o no le diste a L-Gante?!".

"¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final del video en mi Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó", cerró contundente.