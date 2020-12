Pantallazo

Cinthia contra la familia de su ex: "Me decían andá y agarrale plata de la caja fuerte"

En "Los ángeles de la mañana", Cinthia Fernández impactó con una llamativa revelación de su ex vida botinera con Matías De Federico y el entorno familiar del futbolista.

"Yo le decía 'hacé lo que quieras pero a mis hijas no les hagas faltar nada porque yo te corto las pelotas'. A mí, por ejemplo, me decían 'andá y agarrale de la caja fuerte'. Y yo les decía 'no, chicos, yo tengo mi plata'", lanza la angelita.

"Cuando nacieron mis hijas se terminó el chorro y yo era la hija de put... Es un mecanismo que funciona así en la mayoría de los jugadores", cierra Cinthia.