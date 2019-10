Cinthia Fernández y Martín Baclini, separados: “ya no quise dormir con él”

Pantallazo

A Cinthia Fernández y Martín Baclini se les rompió el amor. La bailarina confirmó que están separados desde hace dos meses, a raíz de las peleas mediáticas con Luli Salazar (enemiga acérrima de ella, amiga íntima de su ex novio).

"A mí me detonó todo lo último. Discutí bien y sin filtro, fue cómo pareja y quiero aclarar que él no me maltrató. Nos pasaba que dormíamos, intimábamos, pero después de la discusión ya no quise dormir con él y me fui al sillón", dijo Fernández en Los Ángeles de la Mañana.

Sin embargo, todavía no se animó a contarles a sus hijas la noticia, porque espera recomponer la relación con el empresario.

Este miércoles por la noche él pasó por su casa a ver a las niñas. "Ayer terminamos la grabación de Showmatch, nos fuimos por separado pero después él cayó en mi casa porque una de las nenas a la mañana...ay, no quiero llorar, lo voy a contar como me salga porque estoy emocionada. Estaba mirando la foto de él y una de las nenas vino y me dijo: ‘Mamita, ¿por qué no viene Martín?'", contó Cinthia emocionada.

Cabe recordar que su divorcio de Matías Defederico fue traumático, y no quiere hacerles pasar otro disgusto a sus hijas. "Yo ya pasé esta etapa y las nenas lo tienen muy presente, ella ya pasaron por un cimbronazo y yo obviamente tengo culpa si sufren", concluyó.