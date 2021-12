Pantallazo

Cinthia Fernández sobre la China Suárez: “No me parece una mujer hecha y derecha”

El abogado Mauricio D'Alessandro, conocido representante de gran parte de la farándula argentina, pasó por Los ángeles de la mañana tras la entrevista de Eugenia "la China" Suárez con Alejandro Fantino.

"Es una mujer hecha y derecha, que se planta contra todo el mundo", defendió el abogado.

"¿Quién? ¿En serio me decís que es hecha y derecha? ¡Con el cinismo con el que se manejó! ¿Hablando de los hijos con la mujer que después iba a cagar? Haciéndole una videollamada y cagándosele de risa, ella y Mauro Icardi. Eso no me parece ser una mujer hecha y derecha", disparó indignada Cinthia Fernández.