Cinthia Fernández separada de Baclini: “no estoy bien psicológicamente para hablar”.

Pantallazo

Desde hace tiempo que la relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no viene bien.

Si bien la bailarina quería remontar la pareja, el empresario dio por terminado el vínculo amoroso asegurando que la situación no tenía vuelta atrás. "La relación de pareja con Cinthia, para él, está terminada", aseguró Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana y continuó: "Lo que me dijo es que la quiere mucho, que la adora a ella y a las nenas y que las va a seguir ayudando en todo lo que pueda, pero, como pareja, ya está".

Al enterarse de esta situación, Fernández no se quedó callada y salió a hablar en LAM, programa en el que es panelista. "Me duele, no estoy bien como para hablar y pido disculpas por mostrarme en este estado. Me siento desbordada, de verdad (...) No estoy bien. Se me juntan un montón de cosas: la pelea, saber que se viene el cierre del Bailando y no lo voy a ver más... es muy difícil", explicó la bailarina.

Para cerrar la conversación con Ángel de Brito, Cinthia reconoció que "Martín es una persona que es mi vida, es muy especial en todo. Siento que lo estoy atacando y es por dolor nada más porque siento que no lo quiero perder".

Sin embargo, y pese al mal momento, seguirán trabajando juntos en el Bailando.