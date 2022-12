Cinthia Fernández dura contra los haters: “Qué pedazos de pelotudos que son”

Pantallazo

Meses atrás, Cinthia Fernández celebró en tanga, literalmente, que recibirá el dinero de la manutención de sus hijas con un fuerte mensaje destinado a su exmarido. Desde hace muchos años, la panelista y Matías Defederico son los protagonistas de un tremenda batalla judicial por manutención de las niñas. La actriz se quejó en varias oportunidades de que su expareja le pasaba 55 mil pesos argentinos de cuota alimentaria para mantener a Francesca, Charis y Bella.

Alejada de todos los escándalos judiciales con el futbolista, la artista se tomó un descanso de la televisión y se vino a Uruguay a disfrutar de unos días de playa a Punta Ballena con sus tres hijas. La modelo subió varios posteos de su estadía en un complejo de Solanas donde aprovechó al máximo junto a las pequeñas las instalaciones del hotel.

Tras disfrutar de una pequeña escapada familiar a Uruguay, la panelista celebró la Navidad en familia. La actriz compartió numerosos videos de su cena navideña y las decoraciones que uso para la fiesta.

A partir de estas publicaciones, la modelo recibió comentarios negativos de varios usuarios que pensaron que su madre, era una empleada que la artista obligó a trabajar en para la celebración. “Es mi mamá. 30 veces le dije que se saque el delantal... Comió con el delantal puesto”, expresó.

"Estaba leyendo los comentarios del posteo de Navidad. Me están criticando diciendo 'tiene una empleada haciéndola trabajar en Navidad. Chicos, era mi mamá que no sé cuántas veces le pedí que se sacara el delantal, que se lo puso porque tenía un vestido hermoso, que se lo regalé y no quería mancharlo", continuó.

“Y es como obse en cuidar las cosas y la señora no se lo sacó, comió con el delantal puesto. ¿Qué quieren? Se lo pedí de 50 maneras, es mi mamá... Qué pedazos de pel... que son", terminó furiosa”, cerró.