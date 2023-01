Chris Namús compartió su día en las playas de Rocha: bikini, planchas y mate

Pantallazo

La boxeadora uruguaya no para ni en vacaciones y le mostró su rutina de ejercicios a los usuarios en las redes.

Chris Namús es una referente del mundo deportivo uruguayo. La boxeadora fue una de las pocas deportistas que logró grandes hazañas en el boxeo a nivel internacional. El año pasado, aseguró que pensó “en dejar todo” tras bajar del ring en la caída por knock-out técnico en el primer round ante la canadiense Mary Spencer en Montreal.

La deportista uruguaya incursionó en el mundo del periodismo deportivo y está a nada de terminar la carrera. Chris Namús es una de las comentaristas del programa Knock Out de ESPN, donde analizan las peleas de boxeos y MMA.

La boxeadora se tomó unas merecidas vacaciones y subió imágenes desde las increíbles playas de Rocha. Días atrás, la deportista se cruzó con un usuario que le dijo que “se le fue la mano con los retoques en una selfie”.

“Amigo, no tienen ningún retoque, ni la foto ni yo. Se ve que me has visto muchas veces personalmente para tener una mínima noción de cómo soy y cómo luzco”, fue la respuesta de Namús a una persona de Twitter.

Hoy es de blanco y de lectura…

— Chris Namús (@ChrisNamus) January 1, 2023

La deportista hizo eco a esta crítica y compartió con los seguidores de las redes su día en las playas uruguayas: una historia de Instagram con el mate en la mano y el océano de fondo.

En otro de los posteos, Chris le reveló a los seguidores que aprovecha de estos días para hacer su rutina de ejercicios al aire libre. “Ella va a la playa a tomar sol pero no puede estar en paz, se pone a hacer planchas”, escribió la boxeadora uruguaya.

Ella va a la playa a tomar sol pero no puede estar en paz, se pone a hacer planchas pic.twitter.com/01oGGukJgq — Chris Namús (@ChrisNamus) January 3, 2023