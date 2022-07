China subió un adelanto de "Lo que dicen de mí": letra inspirada en el Wanda-Gate

Pantallazo

China Suárez no dejó que el Wanda-Gate le arruinara su carrera musical y aprovechó para lanzarse como solista.

"Ya les puedo contar. Este 14 de julio estreno mi primer videoclip musical, Lo que dicen de mí, en Especiales Star+. No se lo pierdan a partir de las 21 hs", escribió la actriz en las redes.

En LAM filtraron parte del nuevo tema de la cantante: "Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo".