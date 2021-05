China Suárez y Vicuña separados: "Es una crisis muy fuerte, están distanciados"

Pantallazo

En Intrusos Paula Varela lanza una bomba y confirma una nueva y reciente separación de la China Suárez con Benjamín Vicuña.

"Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen 'sí, están separados'. Ahora estoy repreguntando", comienza la panelista.

"Pregunté '¿está separada la China?'. Y me dicen 'sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan'", cierra la periodista.