China Suárez y Mauro Icardi tuvieron relaciones en París: "Wanda te mintieron en la cara"

Pantallazo

El escándalo del Wanda-Gate hizo que varios de los protagonistas dieran las versiones de los hechos para diferentes plataformas de streaming.

Más allá de las declaraciones de los implicados, Paula Varela reveló en Intrusos que Mauro Icardi y la China Suárez concretaron en París y que lo que la actriz tenía olor a marihuana era mentira.

"Hoy tuvimos la confirmación en Intrusos de lo que pasó entre Mauro y la China esa noche cuando se vieron. Le vendieron gato por liebre, o pescado podrido, a Wanda Nara. ¡Wanda, te mintieron en la cara una vez más!”, lanzó la panelista.

“Lo hicieron. Y pueden salir a desmentírmelo. Me encantaría, pero no van a poder. Sí pasó, estuvieron juntos. Tuvieron relaciones. Que la fiebre, que intentaron para arriba y para abajo… Fueron cosas que intentaron decir para aplacar las aguas, pero sí estuvieron juntos”, aseguró la periodista.

“Sí pasaron esa tarde juntos en París. Consumaron, por si no quedó claro. Él se empezó a sentir culpable. Él, sin justificarlo, es un pibe joven, siempre estuvo con Wanda, aparece la China Suárez, fue una posibilidad, se obnubiló y fue para adelante. Cuando llegó dijo ‘hasta acá llegué’. Ya pasó y ya está. Dijo ‘yo no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar nada, no me voy a embarcar con vos en nada’. Ahí fue cuando él dejó de atenderle el teléfono a la China Suárez”, cerró tajante Paula Varela.