China Suárez reveló que le afectó las críticas del Wanda-Gate: “Tomé medicación”

Pantallazo

Tras un año del Wanda-Gate, la vida de los protagonistas de esta novela tuvo un final inesperado para cada uno de ellos. El affaire que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez llevó a que Wanda Nara rompiera el matrimonio con el futbolista. Mientras que para la actriz, esta historia tuvo un cierre feliz y se puso de novia con Rusherking.

En medio de los rumores de un romance de la manager con L-Gante, la China tomó distancia de todo este escándalo y se corrió del medio para que se la deje de vincular con el Wanda-Gate. La actriz estuvo invitada en la mesa de Juana Viale y se habló de lo que le afectó todas las críticas que recibió por tener un affaire con un hombre casado.

“Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho de decir cualquier cosa sobre el otro? Por supuesto que me lastima. Muchísimo. Da impotencia”, comenzó la actriz.

Luego, la conductora la interrumpió y agregó lo siguiente: “Cuando hablan de vos constantemente, que no podés ni usar el teléfono porque sabés que van a estar hablando de vos, llega un momento que…Yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio”, reconoció la conductora.

“Sí, yo tomé medicación”, afirmó Suárez.

“Por ahí, de afuera, la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Eso también me jugó muchas veces en contra porque es como ‘démosle, total no le pasa nada, es como inquebrantable’", destacó la cantante. Y sostuvo: “Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar”.

“Algo bueno que saco de todo esto es que se habló de la moral y de los prejuicios. Sirvió para ponerlo sobre la mesa. No me dan las horas del día para mandarme todas las cagadas que dicen que me mando. Creo que tenemos que evolucionar todos y dejar de excusarnos en la libertad de expresión con determinadas cosas”, sentenció la actriz.